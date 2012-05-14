Лечиться за границей за счет государства – реальность. Теперь есть строгий регламент

На сегодня есть данные о том, что каждый год лечиться за рубеж отправляютсяот 10 до 15 человек. Главное условие логично - в России отсутствуют те технологиилечения, которые смогли бы помочь данному конкретному пациенту.

Разработан четкий регламент, где прописаны мельчайшие детали процедуры направленияна такой способ лечения. Естественно, необходимо установить, что на родине всевозможности медицины опробованы, и единственный способ спасти человека -отправить его на лечение в ту страну, где существуют методы, которые могут бытьполезны.

Далее предстоит написать заявление, и с приложенным к нему заключениемврачебной комиссии, а также личными документами пациента необходимо обратитьсяв минздравсоцразвитие. Это ключевой этап на пути к заграничным медикам,поскольку пакет документов рассмотрит специальная комиссия, которая назначитдополнительные обследования в других медицинских учреждениях России, после чегоуже будет принято окончательное решение о направлении или отказе в направлении больногоза рубеж.

В случае положительного решения заключается договор о выделении средств наоплату проезда и проживания (суточные на все время пребывания на лечениибольного и сопровождающего лица), плюс заключается договор на оплату синостранной клиникой.

Сроки оформления не должны превышать 92 рабочих дней. Однако предусмотреныварианты отсрочки, например, в случае задержки оформления договора синостранной клиникой.

Вся интересующая информация есть на портале госуслуг иминздравсоцразвития. Она предоставляется по запросу в виде письменного ответа.