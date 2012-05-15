Медведев согласился обсудить отмену «сухого закона» для водителей

На вопрос о возможности повышения промилле предельно допустимой нормы Медведев ответил: Я не собираюсь упираться, пусть мне только все объяснят», – заявил Лысаков. Депутат также отметил, что премьер-министр уже дал свое согласие на встречу с членами комиссии по безопасности дорожного движения. При этом комиссии важно получить одобрение именно Медведева, так как два года назад он стал инициатором введения «сухого закона» и был активным сторонником сохранения правила «0 промилле». Помимо этого, в ближайшее время на имя Дмитрия Медведева, как добавляет газета, будет направлено письмо медицинского сообщества, поддерживающее повышение допустимого уровня алкоголя. По словам Лысакова, врачи в письме заверяют, что «введение низких пределов допустимой концентрации алкоголя в крови водителя, отнюдь не означает разрешения употребления спиртных напитков за рулем». Также они указывают, что считают подобную меру «безосновательно жестокой и неоправданной», поскольку предельно допустимая норма «никак не влияет на частоту ДТП». Лысаков также добавил, что на данный момент уже готова концепция законопроектов, которые позволят повысить допустимый уровень алкоголя. Документы предлагают установить градацию наказаний, совокупную количеству выпитого, ужесточить ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде и лишать прав водителей, по вине которых в ДТП погибли пешеходы. В конце 2009 года Дмитрий Медведев заявил, что наличие предельного допустимого уровня алкоголя в крови способствует пьянству за рулем, и поручил подготовить поправки к КоАП. Они вступили в силу в августе 2010 года – с этого момента нетрезвым водителем считался любой автомобилист, у которого в организме был обнаружен любой уровень этилового спирта.