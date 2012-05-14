Mini рассекретили самый быстрый хэтчбек

Обосновывать заявление о том, что новинка стала самым быстрым хэтчем за всю историю марки, должна единственная цифра – 8 минут и 23 секунды. Именно столько новинка, по сообщению производителей, тратит на прохождение круга на знаменитой трассе Нюрбургринг, делая это на 19 секунд быстрее, чем Mini GP предыдущего поколения. Известно также, что хэтчбек получит форсированную версию хорошо известного 1,6-литрового турбомотора, которая будет развивать около 220-230 лошадиных сил против 211 у Mini Cooper S JCW. Кроме того, новинка получит перенастроенное шасси, новые колеса, шины и тормоза и развитый аэродинамический обвес, включая оригинальный задний диффузор. По слухам, хэтчбек лишится заднего дивана, получив взамен спортивные кресла Recaro для передних пассажиров. Есть также информация и о том, что Mini готовят к выходу аналогичный спорткар в кузове купе, который представят в начале 2013 года. Хэтчбек Mini John Cooper Works GP поступит в продажу, судя по всему, во второй половине этого года.