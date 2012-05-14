«Море» бесплатных входящих вызовов в поездках по России

Компания «МегаФон» объявляет о старте новой сезонной акции «Море» с бесплатными входящими вызовами в поездках по всей России и сниженной почти в 3 раза стоимостью исходящих звонков.

Для свободного общения во время путешествий по России компания «МегаФон» создала новую акцию «Море». За абонентскую плату 2,5 рубля в день все входящие звонки за пределами Урала становятся бесплатными. Исходящие вызовы будут дешевле почти в три раза – 3 рубля за минуту.

«Более 1 000 000 абонентов «МегаФона» на Урале летом во время деловых поездок и отпусков выезжают за пределы своего региона. Наиболее популярными направлениями для уральцев являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург и города, расположенные на Волге. Новая акция «Море», которая стартует в преддверии лета и продлился до окончания «бархатного» сезона, позволит сэкономить на услугах связи и делиться впечатлениями о путешествиях, не дожидаясь возвращения домой», - рассказал коммерческий директор Уральского филиала ОАО «МегаФон» Сергей Алферов.

Клиенты «МегаФона», выезжающие за границу, могут пользоваться сниженными расценками «Евротарифа» в 45 странах мира, в том числе в Турции, Испании, Болгарии, на Кипре. Абоненты уже оценили уникальное предложение оператора. Так, на Урале только за первый квартал 2012 года объем вызовов в международном роуминге по сравнению с тем же периодом 2011 года вырос на 180%, объем интернет-трафика увеличился почти вдвое.

Сроки действия акции «Море» с 14 мая 2012 года по 30 сентября 2012 года. Подключить акцию «Море» можно любым из способов:

Позвонить на номер 010284

Отправить SMS с текстом 4441 на номер 000105

Сделать USSD-запрос *105*2*16#

Зайти на сайт системы самообслуживания «Сервис-Гид» ( http://uralsg.megafon.ru