Opel анонсировал три новых семейства моторов

Технические характеристики пока не раскрыты в деталях: в компании упомянули только, что мотор может развивать до 200 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Разработчикам удалось сократить расход топлива на 13% по сравнению с расходом топлива нынешней модели 1,6-литрового двигателя. Как отметил глава отдела разработки бензиновых двигателей Opel Томас Йохен, «новый 1,6-литровый мотор с прямым впрыском топлива набирает обороты очень плавно и тихо».