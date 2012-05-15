Opel анонсировал три новых семейства моторов
15 мая 2012, 05:45ОбществоРОман БОТов
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Opel анонсировал три новых семейства моторов, которые будут представлены в ближайшие 12 месяцев. Первым из них станет 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат с прямым впрыском топлива и технологией Стоп/Старт. Новинка, названная SIDI ECOTEC, выйдет в нескольких вариантах мощности и появится под капотом целого ряда моделей уже в конце 2012 года.
Технические характеристики пока не раскрыты в деталях: в компании упомянули только, что мотор может развивать до 200 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Разработчикам удалось сократить расход топлива на 13% по сравнению с расходом топлива нынешней модели 1,6-литрового двигателя. Как отметил глава отдела разработки бензиновых двигателей Opel Томас Йохен, «новый 1,6-литровый мотор с прямым впрыском топлива набирает обороты очень плавно и тихо».
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