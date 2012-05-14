Портфолио выпускаемых Toyota моделей пополнилось новым кей-каром

Представители компании заявили, что, несмотря на скромные размеры автомобиля, в салоне машины достаточно места для водителя и трех взрослых пассажиров. Пятидверная модель имеет довольно скудное базовое оснащение и широкий список дополнительного оборудования, в который, в частности, включены автоматический кондиционер и навигационная система. Toyota Pixis Epoch укомплектован 0.6-литровым бензиновым мотором мощностью 52 л.с. и максимальным крутящим моментом 60 Нм. Двигатель агрегатирован с бесступенчатым вариатором, через который тяга идет на передние колеса. Опционально производитель предлагает установить на новинку систему полного привода. Моноприводная версия Pixis Epoch на 100 км пробега в смешанном цикле потребляет 3,3 л топлива, выбрасывая в атмосферу 77 г/км CO2. Стоимость Toyota Pixis Epoch в Стране восходящего солнца составляет $9 975. Отметим, что в Японии на днях стартовали продажи нового поколения Corolla по цене от $17 000.