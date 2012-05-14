SsangYong подготовил замену внедорожнику Rexton

Нынешний «Рэкстон» предлагается с 2,7-литровыми дизельными двигателями, развивающими 165 и 186 лошадиных сил, а также с 220-сильным бензиновым мотором объемом 3,2 литра. Все агрегаты работают в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Какие изменения будут внесены в гамму силовых установкой нового внедорожника – не сообщается.