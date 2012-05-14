SsangYong подготовил замену внедорожнику Rexton
14 мая 2012, 07:11ОбществоРОман БОТов
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На моторшоу в южнокорейском городе Пусан, которое откроется 24 мая, компания SsangYong представит замену внедорожнику Rexton. Производитель опубликовал первую иллюстрацию-тизер новинки, однако пока не известно будет ли на автосалоне показан концептуальный вариант модели или уже серийный автомобиль. Преемник SsangYong Rexton получит полностью новое оформление передней части кузова с иными фарами головного света со светодиодными секциями, другой решеткой радиатора и модернизированным передним бампером.
Нынешний «Рэкстон» предлагается с 2,7-литровыми дизельными двигателями, развивающими 165 и 186 лошадиных сил, а также с 220-сильным бензиновым мотором объемом 3,2 литра. Все агрегаты работают в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Какие изменения будут внесены в гамму силовых установкой нового внедорожника – не сообщается.
Иллюстрация SsangYong
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