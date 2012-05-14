В Нижнем Тагиле воруют временные дорожные знаки, выставленные рабочими бригадами

Об этой проблеме рассказал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин. По его словам, дорожники, особенно сотрудники «Тагилдорстроя» устали от постоянного воровства и порчи имущества предприятия. Ведь если знаки каким-то чудом не «сперли», то их могут испортить, смять или растоптать. Дорожники поражаются такому отношению тагильчан к чужому имуществу. Каждый знак стоит порядка полутора тысяч рублей, рассказывает Никита. Таким образом, организация «Тагилдорстрой» из-за действий воров и хулиганов уже получила ущерб порядка 15-20 тысяч рублей.