В Нижнем Тагиле воруют временные дорожные знаки, выставленные рабочими бригадами
Буквально за небольшой промежуток времени, период активного ремонта дорог, строители не досчитались более десятка знаков, выставленных в местах дорожных работ. Это знаки «Дорожные работы», «Проезд запрещен», «Сужение дороги» и «Объезд».
Об этой проблеме рассказал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин. По его словам, дорожники, особенно сотрудники «Тагилдорстроя» устали от постоянного воровства и порчи имущества предприятия. Ведь если знаки каким-то чудом не «сперли», то их могут испортить, смять или растоптать. Дорожники поражаются такому отношению тагильчан к чужому имуществу. Каждый знак стоит порядка полутора тысяч рублей, рассказывает Никита. Таким образом, организация «Тагилдорстрой» из-за действий воров и хулиганов уже получила ущерб порядка 15-20 тысяч рублей.
Поэтому сейчас дорожники с большой неохотой выставляют временные дорожные знаки, хотя обязаны это делать. Иначе едва закатанный асфальт разнесут колеса автомобилей. Водители зачастую не осознают, что не нужно ездить по только что укатанному асфальту, лучше обезжать те участки дорог, на которых производятся работы.
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