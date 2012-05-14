В Нижнем Тагиле выбирали самых метких полицейских Свердловской области

Все участники поделились на команды по 2 человека в каждой, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД. В соревновании приняли участие две команды от Нижнего Тагила: Межмуниципального управления РФ «Нижнетагильское», его представляли специалисты профессиональной подготовки Санан Байрамов и Александр Стробыкин, и отдельного батальона патрульно-постовой службы, от которого выступали майор полиции Сергей Бобров илейтенант полиции Валерий Воробец.

Участники стреляли из разных видов оружия. Первой дисциплиной соревнования была стрельба из пистолета Макарова на расстоянии 25 метров по грудным мишеням: по пять выстрелов из положения стоя и с колена (время выполнения – 25 секунд). Далее участники должны были стрелять из автомата с расстояния в 50 метров, причем каждый должен был совершить 15 выстрелов из трех положений (15 секунд лежа, 20 – с колена, и 25 - стоя).

Победителями соревнования по стрельбе из пистолета Макарова стали невьянцы, представители ММО МВД РФ «Невьянский». Тагильчане, команда УМВД по Нижнему Тагилу, стали третьими в этой дисциплине. В стрельбе из автомата победили сотрудники управления МВД по г. Екатеринбургу, а наши ППС-ники заняли бронзу в этой категории.