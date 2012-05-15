В России открылась первая быстрая заправка электромобилей

В общей сложности в Москве планируется открыть три таких экспресс-заправки, позволяющих зарядить аккумуляторы электромобиля до 80-85 процентов за полчаса. 80-процентного заряда аккумуляторов на электромобиле Mitsubishi i-MiEV, единственной машине такого типа, продающейся в России, хватит на 100-120 километров. По словам владельца такого автомобиля, с которым поговорил корреспондент Ленты.ру, полной зарядки аккумуляторов хватает примерно на 140 километров, или на два-три дня. Продолжительность зарядки электромобиля на обычной станции составляет около семи часов. Стоимость одной быстрой заправочной станции, открытой в рамках программы МОЭСК-EV, составляет около 1,5 миллионов рублей. Для того, чтобы воспользоваться ей, необходимо зарегистрироваться на сайте программы МОЭСК-EV и получить индивидуальную карту. Там же можно забронировать очередь на заправку. Считается, что использование электромобилей экономически выгодно. По оценке Московской электросетевой компании (МОЭСК), расходы на электромобили в 22 раза ниже, чем на обычный автомобиль с бензиновым двигателем. Вплоть до 1 июля 2012 года заправиться на станциях для электромобилей можно будет бесплатно, а затем начнется их коммерческая эксплуатация. Как ожидается, стоимость полной зарядки i-MiEV будет составлять около 11 рублей. Ранее стало известно, что с октября 2011 года, когда стартовали продажи i-MiEV, россияне купили 71 такой автомобиль. Стоимость i-MiEV составляет около 1,8 миллиона рублей, однако дилеры и МОЭСК рассчитывают снизить цены на электромобили, добившись льгот от государства. В частности, планируется обнулить ввозную пошлину на электромобили.