Велорикши, или велосипедное такси набирает обороты

За раз ехать могут не более двух пассажиров, и цена,скажем прямо, не маленькая, однако спрос есть. Итак, за каждые 10 минутудовольствия люди платят 300 рублей. Один из водителей (а сейчас городобслуживают пять велорикш) рассказывает, что за день заработал 2,5 тысячирублей. Выходит, бизнес серьезный, а предприимчивым организаторам остаетсятолько хлопать в ладоши и конструировать новые рикши.