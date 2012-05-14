Велорикши, или велосипедное такси набирает обороты
14 мая 2012, 13:16Общество
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Пока только в Екатеринбурге, да и то в центре города, работает необычное такси-аттракцион «велорикши». Это велосипед особой конструкции, напоминающий индийские рикши, который движется за счет кручения педалей водителем.
За раз ехать могут не более двух пассажиров, и цена,скажем прямо, не маленькая, однако спрос есть. Итак, за каждые 10 минутудовольствия люди платят 300 рублей. Один из водителей (а сейчас городобслуживают пять велорикш) рассказывает, что за день заработал 2,5 тысячирублей. Выходит, бизнес серьезный, а предприимчивым организаторам остаетсятолько хлопать в ладоши и конструировать новые рикши.
Отметим, что предприниматели легальны,зарегистрировали свое предприятие именно как фирму такси.
Фото с сайта JustMedia
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