Власти Украины добились снижения цен на бензин

Участники заседания констатировали снижение нефтяных цен на мировых рынках, а также наличие достаточных запасов нефтепродуктов для обеспечения стабильности на внутреннем рынке. Также было отмечено, что в рамках предварительных рекомендаций экспертно-аналитической группы участники рынка снизили цену на дизтопливо на 1,2 цента. Средняя цена бензина А-95 на АЗС Украины на 11 мая составляла 1,4 долл./л, бензина А-92 - 1,36 долл./л, дизельного топлива - 1,29 долл./л.