Власти Украины добились снижения цен на бензин
14 мая 2012, 07:09ОбществоРОман БОТов
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Власти Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цен на бензин, передает сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности. Решение было принято на заседании экспертно-аналитической группы по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности. Цены на все бензины снизились на 0,6 цента за литр с 12 мая и снизятся еще на 0,6 цента с 15 мая.
Участники заседания констатировали снижение нефтяных цен на мировых рынках, а также наличие достаточных запасов нефтепродуктов для обеспечения стабильности на внутреннем рынке. Также было отмечено, что в рамках предварительных рекомендаций экспертно-аналитической группы участники рынка снизили цену на дизтопливо на 1,2 цента. Средняя цена бензина А-95 на АЗС Украины на 11 мая составляла 1,4 долл./л, бензина А-92 - 1,36 долл./л, дизельного топлива - 1,29 долл./л.
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