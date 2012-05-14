Volkswagen представил спецверсию Cross Polo Urban White

Volkswagen Cross Polo в исполнении Urban White можно назвать, скорее, контрастным, чем чисто-белым: такие хэтчбеки будут поставляться с жемчужно-белым кузовом, однако в силу конструкции модели он снабжен матово-черным пластиковым обвесом по периметру. Блеска добавляют глянцево-черные корпуса боковых зеркал. В двух цветах выполнены и 17-дюймовые колесные диски. Интерьер Cross Polo Urban White отличается черным потолком, черно-серыми креслами, обшитыми кожей и алькантарой, серебристыми вставками на передней панели, а также контрастной строчкой на руле, рычагах КПП и стояночного тормоза, сиденьях и ковриках. Заказать исполнение Urban White можно с любым из доступных двигателей мощностью от 70 до 105 лошадиных сил. Цена на такой хэтчбек на рынке Германии начинается от 18 975 евро (70-сильный 1,2-литровый мотор и 5-ступенчатая МКПП), однако о продажах Volkswagen Cross Polo Urban White за пределами Германии речи пока не идет. Добавим, что в России Cross Polo предлагается в единственной комплектации с 85-сильным мотором объемом 1,4 л и коробкой DSG по цене 711 000 рублей.