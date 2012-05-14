Выбор мини бара для дома

Выбор мини баров сегодня огромен, основными тенденциями являются необычность наружного оформления, удобство пользования внутренним пространством, красивое оформление. Существуют бюджетные модели, имеются в продаже элитные изделия из ценных пород дерева, оборудованные всем необходимым.

Изготавливаются напольные украшения из массива дерева или пластика. В каждом конкретном случае выбор зависит от пристрастий хозяина. Этот предмет мебели может стать оригинальным подарком. Изготовленный в виде глобуса, он, кроме основного назначения, является еще яркой деталью интерьера кабинета, квартиры. Глобусы бывают настольными, не занимают много места, всегда под рукой, подчеркивает отменный вкус хозяина. Напольный глобус требует больше свободного места, сам является основной деталью убранства помещения, концентрирует кресла вокруг себя, создавая зону отдыха.

Некоторые модели могут оснащаться холодильником, в который можно купить термометр электронный, чтобы всегда поддерживать нужную температуру. Изделия отличаются небольшим ассортиментом, но, каждый напиток должен быть здесь самого высокого качества. Пристрастия хозяина учитываются в первую очередь. Среди специальных предложений, изготовленных в строгом классическом стиле, выделяются овальные из белого дерева, в виде усеченного бочонка, штурвала пиратского судна, лодки, контрабаса, часов.

Компании по производству мебели предлагают огромный выбор моделей, наиболее подходящих к определенному интерьеру. В комплект могут входить стулья, сама стойка может, в некоторых случаях, заменять обеденный стол. Пространства, использующие мини бары, становятся более динамичными, функциональными, приобретают уют и комфорт. Некоторые вина и прочие напитки должны храниться в горизонтальном положении, поэтому, при выборе этот момент нужно учитывать.

Мини бар становится местом для общения, отдыха с бокалом шампанского, вина, коньяка. Кроме места для бутылок внутри этой мебели должно быть пространство для бокалов, кувшинов, вазочки с фруктами. Соломинки, лед, штопор, сифон с водой, шейкер так же не помешают в баре. Часто используются бары, встроенные в мягкую мебель, они могут располагаться в спинках, ножках диванов.

Раскладывающиеся и трансформирующиеся сундуки, оформленные в виде пиратского клада, добавляют гостиной комнате, кабинету колорита, настраивают участников небольшого застолья на лирический лад. Они создают непринужденную обстановку, увеличивают степень доверительности общения. Самые маленькие из них бывают на две персоны, выполнены переносными, могут базироваться на диване, на балконе, лоджии, в любом месте квартиры. Мини бар – очень полезная, удобная, стильная вещь для любого дома.