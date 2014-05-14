ЕГЭ под пристальным вниманием камер: в Нижнем Тагиле реализуют проект видеонаблюдения (ФОТО)
В Нижнем Тагиле началась активная подготовка к проведению Единого Государственного экзамена. Важным шагом в успешном проведении этого ответственного мероприятия является дисциплина и отсутствие инцидентов, которые могут повилять на имидж школы и даже города.
Правительство нашло выход – установить камеры видеонаблюдения в учебных заведениях по всей стране для контроля за ходом проведения ЕГЭ. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации (№681-р от 18.04.2014) был определен единственный поставщик услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляции видеосигнала в сети Интернет - компания «Ростелеком».
Это уникальный проект по масштабу и содержанию, ведь камеры веб-наблюдения для контроля над госэкзаменом используются впервые в истории.
Во многих тагильских школах уже установили специальное оборудование. Сегодня, например, в Политехнической гимназии состоится запуск и демонстрация возможностей системы наблюдения под руководством директора районного узла связи ОАО «Ростелеком» Людмилы Шишкиной с участием представителей учебного заведения.
Фотографии предоставлены пресс-службой «Ростелеком»
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