ЕГЭ под пристальным вниманием камер: в Нижнем Тагиле реализуют проект видеонаблюдения (ФОТО)

Правительство нашло выход – установить камеры видеонаблюдения в учебных заведениях по всей стране для контроля за ходом проведения ЕГЭ. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации (№681-р от 18.04.2014) был определен единственный поставщик услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляции видеосигнала в сети Интернет - компания «Ростелеком».

Это уникальный проект по масштабу и содержанию, ведь камеры веб-наблюдения для контроля над госэкзаменом используются впервые в истории.

Во многих тагильских школах уже установили специальное оборудование. Сегодня, например, в Политехнической гимназии состоится запуск и демонстрация возможностей системы наблюдения под руководством директора районного узла связи ОАО «Ростелеком» Людмилы Шишкиной с участием представителей учебного заведения.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Ростелеком»