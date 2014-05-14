Не во всех городах Свердловской области удалось открыть сезон фонтанов

В эти дни в Екатеринбурге работают пять искусственных гейзеров — с 8 мая в сквере возле Главпочтамта, на площади Российской армии, знаменитый «Шар» возле Драмтеатра, фонтаны на Вайнера—Радищева и на бульваре Культуры. 10 мая был включён и новый светомузыкальный фонтан в Историческом сквере (его сооружение к прошлогоднему юбилею города обошлось горбюджету в 30 миллионов рублей). Остальные гидротехнические сооружения — в стадии наладки.

Судьба одного из старейших фонтанов, «Каменного цветка» на площади Труда, остаётся туманной. Сейчас он не работает — в мэрии говорят, паводком затопило сети. Однако, возможно, его просто начали готовить к демонтажу. По словам директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Александра Репина, в 2015 году «Каменный цветок» закроют на реконструкцию.

Остаётся гадать, какими причинами вызвано это решение. В 2010 году решение о строительстве на месте фонтана Собора святой Екатерины вызвало возмущение горожан. Протестовали не против храма, а против уничтожения любимого места отдыха — сквера. Да и сам фонтан, построенный ещё в 60-е годы, было жаль — наверное, у каждого екатеринбуржца есть семейные фото на его фоне. В результате проект был отложен.

А в Нижнем Тагиле 9 мая ожил фонтан в Театральном сквере — самый любимый жителями. Светомузыкальный фонтан был построен на набережной ещё в советское время, потом долго не работал, а в прошлом году после реконструкции снова «запел». Кроме него, в городе есть ещё четыре водяных сооружения — «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, фонтаны на проспекте Ленина, в парке имени Бондина, на площади Славы. Правда, последний сейчас закрыт на ремонт. Официально сезон фонтанов в Нижнем Тагиле планируют открыть 25 мая.

В Каменске-Уральском из пяти крупных фонтанов (в советские годы их в городе было 16) уцелел только один — «Одуванчик» на площади Ленинского комсомола. Он был сооружён в 2001 году в честь 300-летия города. Как называется, так и выглядит — похож на самый настоящий «одуван». Симпатичный, но требует внимания, говорят в мэрии. Например, форсунки периодически засоряются тополиным пухом — приходится прочищать.

Самый северный фонтан области находится в Ивделе. Сооружение появилось несколько лет назад на улице 60 лет ВЛКСМ, возле гостиницы и загса. Фонтан в виде круглой чаши, по диаметру которой бьёт множество струй. Правда, в администрации рассказали, что ещё в сентябре у фонтана сгорел насос, а новый до сих пор не установили.

Остаётся неисправным и фонтан в Реже — его чаша, расположенная на главной площади города, давным-давно суха. Аналогичная ситуация в Камышлове, там, по словам краеведов, в 90-е годы их было целых три: горожане любовались водяными брызгами у железнодорожного вокзала, возле швейной фабрики и в железнодорожном саду. Сейчас не работает ни один.

Во многих уральских городах фонтаны не в чести. «Дорогостоящая игрушка» — считают городские власти. Хотя ремонт и наладка уже имеющихся сооружений требуют скорее организационных, а не финансовых затрат.