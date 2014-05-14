Рогозин объявил о приостановке в России работы станций GPS с 1 июня

По заявлению вице-премьера Дмитрия Рогозина, если за три месяца договоренностей с США достигнуто не будет, то 1 сентября работа американских станций GPS на территории России будет прекращена окончательно.

Сформирована рабочая группа Федерального космического агентства Российской академии наук и МИД. Мы приступаем к переговорам с США. Отводим на это три месяца, то есть до конца лета. Надеемся, что в ходе этих переговоров будут найдены решения, которые позволят восстановить пропорциональное сотрудничество, если же нет, то с 1 сентября работа этих станций будет прекращена окончательно сказал Рогозин.

Также он заявил, что Россия не будет продлевать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) после 2020 года, как это предлагают в США. Ресурсы и финансирование пойдут на другие перспективные проекты Роскосмоса.