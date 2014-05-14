Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Рогозин объявил о приостановке в России работы станций GPS с 1 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Рогозин объявил о приостановке в России работы станций GPS с 1 июня

14 мая 2014, 13:00ОбществоПавел Сидоренко
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»