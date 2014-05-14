В Нижнем Тагиле начались гидравлические испытания тепловых сетей
14 мая 2014, 09:10ОбществоЕвгения
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С начала недели в Нижнем Тагиле завершился отопительный сезон. Соответственно сразу после этого в городе начались гидравлические испытания тепловых сетей. Коммунальщики проверят сети на прочность, чтобы предупредить возможные аварии во время отопительного сезона. По данным управления городским хозяйством Администрации города, опрессовки должны быть завершены до конца мая. По итогам гидроиспытаний будут внесены коррективы в график ремонтов теплосетей на 2014 год.
Жителей города предупреждают, что на время гидроиспытаний будет прекращено горячее водоснабжение. В случае аварийных ситуаций на теплосетях просят обращаться по телефонам аварийных служб:
График гидроиспытаний МУП «Тагилэнерго»:
График гидроиспытаний МУП «Нижнетагильские тепловые сети»:
График гидроиспытаний МУП «Горэнерго» в Дзержинском районе
14 и 15 мая МУП «Горэнерго» будет проводить опрессовки в Дзержинском районе. В связи с этим будет отключено горячее водоснабжение жилых домов, запитанных от тепловых насосных станций:
14 мая:
15 мая:
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