В Нижнем Тагиле начались гидравлические испытания тепловых сетей

Жителей города предупреждают, что на время гидроиспытаний будет прекращено горячее водоснабжение. В случае аварийных ситуаций на теплосетях просят обращаться по телефонам аварийных служб:

14 и 15 мая МУП «Горэнерго» будет проводить опрессовки в Дзержинском районе. В связи с этим будет отключено горячее водоснабжение жилых домов, запитанных от тепловых насосных станций: