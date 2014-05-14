В женскую колонию Нижнего Тагила доставили мощи святой Анастасии
14 мая 2014, 14:00ОбществоПавел Сидоренко
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Покровительница тех, кто оказался в местах лишения свободы, прибыла из Скорбященского монастыря.
Мощи святых Николая Чудотворца и Анастасии Узорешительницы доставлены в женскую исправительную колонию №6 Нижнего Тагила. По информации пресс-службы ГУФСИН Свердловской области, святыни прибыли из Скорбященского женского монастыря и были открыты для поклонения в храме во имя святой мученицы Натальи ИК-6. Осужденные, которые являются прихожанками православного храма, приложились к мощам и получили в подарок иконки с изображением святых.
Святая Анастасия Узорешительница была предана мученической смерти за помощь заключенным в тюрьмах христианам во время гонений. Она считается покровительницей тех, кто оказался в местах лишения свободы.
© АиФ Урал
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