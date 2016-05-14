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На следующей неделе жители Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила временно лишатся горячей воды (ФОТО)
Сюжеты:
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На следующей неделе жители Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила временно лишатся горячей воды (ФОТО)

14 мая 2016, 11:35ОбществоТимофей Данилов
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