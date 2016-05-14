На следующей неделе жители Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила временно лишатся горячей воды (ФОТО)
14 мая 2016, 11:35ОбществоТимофей Данилов
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МУП «Тагилэнерго» предупреждает граждан об отключении горячего водоснабжения в течение двух недель.
Сюжеты: Нижний Тагил
В период с 16 по 26 мая «Тагилэнерго» будет проводить гидравлические испытание в городе.
Во время проведений этих испытаний, некоторые жилые дома Нижнего Тагила временно останутся без горячей воды.
Напоминаем, в течение всего месяца в Нижнем Тагиле проходят опрессовки. Это ежегодная практика - энергетикам необходимо выявить слабые места по окончанию отопительного сезона, который по графику должен завершиться уже в этот понедельник.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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