На следующей неделе жители Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила временно лишатся горячей воды (ФОТО)

В период с 16 по 26 мая «Тагилэнерго» будет проводить гидравлические испытание в городе.

Во время проведений этих испытаний, некоторые жилые дома Нижнего Тагила временно останутся без горячей воды.

Напоминаем, в течение всего месяца в Нижнем Тагиле проходят опрессовки. Это ежегодная практика - энергетикам необходимо выявить слабые места по окончанию отопительного сезона, который по графику должен завершиться уже в этот понедельник.