2400 человек в Москве пришли на митинг за свободный интернет (ФОТО)

13 мая в Москве прошла согласованная с городскими властями акция «За свободный интернет». Несмотря на требования отмены блокировки мессенджера Telegram, акция не была поддержана его создателем Павлом Дуровым.

В данный момент лично нахожусь на митинге, мероприятие проходит в спокойной обстановке сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Предыдущую акцию, проходившую 30 апреля, посетило 12 000 человек. В мае митинг собрал чуть менее половины от согласованной численности в 5000 человек, сообщают «Новые Известия».

Фото: «Московский Комсомолец»