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505 тыс. выделены на замену окон в противотуберкулезном диспансере в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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505 тыс. выделены на замену окон в противотуберкулезном диспансере в Нижнем Тагиле

14 мая, 13:45Общество
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