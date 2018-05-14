505 тыс. выделены на замену окон в противотуберкулезном диспансере в Нижнем Тагиле

21 апреля ГБУЗ СО «ПТД №3» на официальном сайте госзакупок объявило аукцион, по результатам которого будет выбран подрядчик, который произведет работы по замене окон в здании противотуберкулезного диспансера на ул. Коминтерна, 62. Работы будут проведены в рамках текущего капремонта.