72 жителя Кемерово получили награды за спасение людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Награды за помощь в спасении людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» получили 72 жителя Кемерово 14 мая, из них трое — посмертно.
Вручались комплекты наград восьми достоинств, в том числе медали «За честь и мужество», «За служение Кузбассу» и «За веру и добро».
В самом начале наградили тех кузбассовцев, кто спас людей из огня ценою собственной жизни. Медали «За честь и мужество», предназначенные для педагога Татьяны Дарсалии и ее подруги Натальи Селезень, вручили их родителям. Женщины вывели из огня своих детей и вернулись в горящий ТЦ, чтобы помочь другим людям.
Также посмертную награду получил Евгений Москаленко, который, спасая своего 11-летнего сына, выбросил мальчика из окна четвертого этажа «Зимней вишни».
Награды за оказание помощи людям во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» получили в общей сложности 72 человека, пишет «Комсомольская правда».
Фото: Комсомольская правда
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