72 жителя Кемерово получили награды за спасение людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Вручались комплекты наград восьми достоинств, в том числе медали «За честь и мужество», «За служение Кузбассу» и «За веру и добро».

В самом начале наградили тех кузбассовцев, кто спас людей из огня ценою собственной жизни. Медали «За честь и мужество», предназначенные для педагога Татьяны Дарсалии и ее подруги Натальи Селезень, вручили их родителям. Женщины вывели из огня своих детей и вернулись в горящий ТЦ, чтобы помочь другим людям.