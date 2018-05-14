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72 жителя Кемерово получили награды за спасение людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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72 жителя Кемерово получили награды за спасение людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

14 мая, 18:45Общество
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