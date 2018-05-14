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Новости Нижнего Тагила

Афганец из Сухого Лога добился предоставления пригодного для жилья дома через суд

14 мая 2018, 15:05Добавить новость
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В Сухом Логу афганец отсудил право на получение пригодного для проживания дома.

В 2013 году участнику боевых действий в Афганистане, инвалиду второй группы, Фонд жилищного строительства предоставил дом в Сухом Логу.

На момент сдачи дома в эксплуатацию в 2017 году он оказался в ненадлежащем для проживания состоянии. В доме не были подключены системы водоснабжения, водоотведения, электроосвещения и газоснабжения.

Ветеран-афганец неоднократно обращался к местным органам власти для того, чтобы ему было предоставлено другое жилье либо жилье, пригодное для проживания, в чем ему было отказано.

Прокуратура Сухого Лога направила иск в суд с требованием обязать администрацию ГО привести дом афганца в надлежащее состояние. Суд удовлетворил иск прокуратуры после внесения апелляции, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что в Серове жильцы «фекального дома» будут ждать расселения до 2026 года.

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