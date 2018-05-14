2400 человек в Москве пришли на митинг за свободный интернет (ФОТО)

«За свободный интернет» в поддержку мессенджера Telegram.

13 мая в Москве прошла согласованная с городскими властями акция «За свободный интернет». Несмотря на требования отмены блокировки мессенджера Telegram, акция не была поддержана его создателем Павлом Дуровым.





В данный момент лично нахожусь на митинге, мероприятие проходит в спокойной обстановке, -- сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.



Предыдущую акцию, проходившую 30 апреля, посетило 12 000 человек. В мае митинг собрал чуть менее половины от согласованной численности в 5000 человек, сообщают «Новые Известия».





Фото: «Московский Комсомолец»



