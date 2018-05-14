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Новости Нижнего Тагила

2400 человек в Москве пришли на митинг за свободный интернет (ФОТО)

14 мая 2018, 13:00Добавить новость
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13 мая в Москве вновь прошла акция «За свободный интернет» в поддержку мессенджера Telegram.

13 мая в Москве прошла согласованная с городскими властями акция «За свободный интернет». Несмотря на требования отмены блокировки мессенджера Telegram, акция не была поддержана его создателем Павлом Дуровым.

В данный момент лично нахожусь на митинге, мероприятие проходит в спокойной обстановке, -- сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.


Предыдущую акцию, проходившую 30 апреля, посетило 12 000 человек. В мае митинг собрал чуть менее половины от согласованной численности в 5000 человек, сообщают «Новые Известия».

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Фото: «Московский Комсомолец»

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