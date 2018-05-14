Экс-полицейский Шепеленко возместит тагильчанам ущерб в 420 000 руб. за разбитые авто

Житель Нижнего Тагила отсудил у владельца нелегального автосервиса Александра Шепеленко 420 000 рублей за угнанный и разбитый автомобиль. Уже известно про несколько случаев порчи транспортных средств, когда экс-полицейский Шепеленко пользовался ими в личных целях. Одни из пострадавших через суд добились возмещения ущерба.

Автовладелец из Нижнего Тагила через суд добился возмещения ущерба за автомобиль, который угнал и разбил экс-полицейский Александр Шепеленко. Хозяин нелегальной автомастерской должен возместить компенсацию в сумме 420 000 рублей.

В январе тагильчанин отдал свой автомобиль в автомастерскую, а когда приехал вновь, машины не оказалось. Владелец автосервиса Александр Шепеленко уехал на чужом автомобиле и попал в ДТП. Позже выяснилось, что разбитый Chevrolet Cruz далеко не единственная испорченная Шепеленко машина.

Пострадавшие от деятельности владельца нелегального сервиса обращались в полицию и прокуратуру. Однако в полиции, а позже в прокуратуре не возбудили уголовное дело по факту угона и порчи имущества. Автовладельцы подали на Шепеленко в суд.

В возбуждении уголовного дела прокуратура отказала. Писали в прокуратуру о лжесвидетельствовании. Он (Шепеленко, прим. редакции) же нам сначала сказал, что машину угнали. И в полиции так же заявил. А утром, когда протрезвел, сознался, что это он разбил машину. В общем, в полиции что-то не так оформили. Нет его подписи за дачу ложных показаний, -- пояснил один из пострадавших.

Владелец Chevrolet Cruz суд выиграл. Заседание по иску еще одного пострадавшего от аналогичного угона машины предстоит в конце мая.

21 марта суд удовлетворил одно из заявлений в части разбитой машины Chevrolet, которую он разбил на кольце на Серова. Сейчас он обязан выплатить полную стоимость материального ущерба. В части, касающейся нашей машины - ещё идёт суд, очередное заседание состоится в конце мая. Надеемся, что постановление будет аналогичным, как и с Chevrolet, -- сообщил один из пострадавших автовладельцев.

Как сообщили пострадавшие, ответчик Александр Шепеленко не явился ни на одно судебное заседание. По имеющейся у них информации - он уехал из города.

Судебное заседание он проигнорировал. Есть информация, что его нет в городе, куда-то уехал, -- поделился один из пострадавших.

Исполнительный лист по решению о взыскании с Шепеленко 420 000 рублей передано судебным приставам.

Дело передано приставам. Нам он не выплатил ещё ни копейки, -- рассказала тагильчанка.

Напомним, по словам автовладельцев, имевших опыт сотрудничества с Шепеленко, для ремонта машин мужчина снимал гаражи в разных районах Нижнего Тагила: машины ему привозили на ремонт на Гальянку, Пихтовку, Кирпичный и Выю. О компенсации ущерба заявили 5 автовладельцев.