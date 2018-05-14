Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Экс-полицейский Шепеленко возместит тагильчанам ущерб в 420 000 руб. за разбитые авто
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Экс-полицейский Шепеленко возместит тагильчанам ущерб в 420 000 руб. за разбитые авто

14 мая, 17:25ОбществоИрина Анисимова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»