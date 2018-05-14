Горячая линия по профилактике ВИЧ доступна в Нижнем Тагиле

«СТОП ВИЧ/СПИД!» начала работу горячая линия.

В третье воскресенье мая весь мир отмечает День памяти умерших от СПИДа. Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД!» приуроченная к этой дате, пройдет в Нижнем Тагиле.



Целевой аудиторией акции станет молодежь, упор сделан на работу со студентами и старшеклассниками. Работа с населением пройдет по 3 направлениям: активные действия против ВИЧ, тестирования на ВИЧ и знания о ВИЧ. Каждому направлению в графике акции отведена тематическая неделя.



В рамках акции Роспотребнадзором запущена горячая линия, посвященная профилактике ВИЧ. Там можно получить актуальную информацию о том, как осуществлять профилактику заражения и куда обращаться для прохождения анонимного тестирования. Консультации будут доступны с 14 по 20 мая ежедневно с 08.30 до 17.00 по телефону (343) 374-12-44, сообщает «Тагильский рабочий».



По официальным данным, на территории Свердловской области в настоящий момент проживают более 80 тысяч ВИЧ-инфицированных.