Шпионское кольцо КГБ было продано на аукционе за 25 тыс. долларов (ФОТО)

Удивительное кольцо было продано канадской компанией на аукционе за 25 тыс. долларов. Его особенностью является встроенная миниатюрная камера. Предмет некогда принадлежал агенту КГБ.
Раритет времён Холодной войны, принадлежавший японскому коллекционеру в начале 90-ых, нашёл нового хозяина. Канадская компания, занимающаяся продажей коллекционных фотоаппаратов, выставила на аукцион кольцо агента КГБ, снабженное встроенной фотокамерой.
Кольцо изготовлено из 14-каратного золота 585 пробы, камера является полностью работающей и снимает на фотопленку шириной восемь миллиметров. Всего в мире существует 2 таких шпионских приспособления, сообщают «Новые Известия».
Новый хозяин планирует перепродать кольцо-камеру в несколько раз дороже и утверждает, что есть ряд предложений, но, на его взгляд, пока по заниженным ценам.
Фото: «Новые Известия»