Шпионское кольцо КГБ было продано на аукционе за 25 тыс. долларов (ФОТО)

Раритет времён Холодной войны, принадлежавший японскому коллекционеру в начале 90-ых, нашёл нового хозяина. Канадская компания, занимающаяся продажей коллекционных фотоаппаратов, выставила на аукцион кольцо агента КГБ, снабженное встроенной фотокамерой.



Кольцо изготовлено из 14-каратного золота 585 пробы, камера является полностью работающей и снимает на фотопленку шириной восемь миллиметров. Всего в мире существует 2 таких шпионских приспособления, сообщают «Новые Известия».



Новый хозяин планирует перепродать кольцо-камеру в несколько раз дороже и утверждает, что есть ряд предложений, но, на его взгляд, пока по заниженным ценам.

Фото: «Новые Известия»