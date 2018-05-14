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Новости Нижнего Тагила

Шпионское кольцо КГБ было продано на аукционе за 25 тыс. долларов (ФОТО)

14 мая 2018, 06:35Добавить новость
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Удивительное кольцо было продано канадской компанией на аукционе за 25 тыс. долларов. Его особенностью является встроенная миниатюрная камера. Предмет некогда принадлежал агенту КГБ.

Раритет времён Холодной войны, принадлежавший японскому коллекционеру в начале 90-ых, нашёл нового хозяина. Канадская компания, занимающаяся продажей коллекционных фотоаппаратов, выставила на аукцион кольцо агента КГБ, снабженное встроенной фотокамерой.

Кольцо изготовлено из 14-каратного золота 585 пробы, камера является полностью работающей и снимает на фотопленку шириной восемь миллиметров. Всего в мире существует 2 таких шпионских приспособления, сообщают «Новые Известия».

Новый хозяин планирует перепродать кольцо-камеру в несколько раз дороже и утверждает, что есть ряд предложений, но, на его взгляд, пока по заниженным ценам.


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Фото: «Новые Известия»
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