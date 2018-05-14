Шпионское кольцо КГБ было продано на аукционе за 25 тыс. долларов (ФОТО)

Кольцо изготовлено из 14-каратного золота 585 пробы, камера является полностью работающей и снимает на фотопленку шириной восемь миллиметров. Всего в мире существует 2 таких шпионских приспособления, сообщают «Новые Известия» .

Новый хозяин планирует перепродать кольцо-камеру в несколько раз дороже и утверждает, что есть ряд предложений, но, на его взгляд, пока по заниженным ценам.