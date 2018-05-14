Соцсеть «Одноклассники» запустила кешбэк-сервис с промо-акциями брендов

Различные бренды будут публиковать специальные предложения с кешбэком в ленте пользователей, где будут прописываться сроки действия и площадки, на которых нужно совершить покупку.

Пользователь сохраняет заинтересовавшую его акцию в личном кабинете в разделе «Услуги и купоны» и далее совершает покупку офлайн. Затем сканирует QR-код на чеке в приложении «Одноклассники». После проверки чека на уникальность пользователь получает кешбэк в ОКах, который он может потратить на стикеры, игры или другие услуги в социальной сети. Минимальный размер вознаграждения составляет 50 ОК.