«Весенний марафон» прошел в Нижнем Тагиле
14 мая, 20:20Общество
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В парке имени Горького в Нижнем Тагиле прошел «Весенний марафон». В нем участвовали более 150 школьников.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ежегодный марафон проводится в Нижнем Тагиле в пятый раз. Он состоит из 12 этапов, на которых школьники развивают творческие, коммуникативные способности, учатся вести здоровый образ жизни. Марафон имеет и другую цель – гражданско-патриотическое воспитание. В рамках мероприятия школьники танцевали, пели военные песни, учились маршировать и стрелять из лазерного оружия, сообщает «Тагил-ТВ».
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