«Весенний марафон» прошел в Нижнем Тагиле

Ежегодный марафон проводится в Нижнем Тагиле в пятый раз. Он состоит из 12 этапов, на которых школьники развивают творческие, коммуникативные способности, учатся вести здоровый образ жизни. Марафон имеет и другую цель – гражданско-патриотическое воспитание. В рамках мероприятия школьники танцевали, пели военные песни, учились маршировать и стрелять из лазерного оружия, сообщает «Тагил-ТВ».