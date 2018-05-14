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Новости Нижнего Тагила

«Весенний марафон» прошел в Нижнем Тагиле

14 мая 2018, 20:20Добавить новость
Нижний Тагил,Весенний марафон,школьники,парк Горького,военно-патриотическое воспитание,творчество,подростки
В парке имени Горького в Нижнем Тагиле прошел «Весенний марафон». В нем участвовали более 150 школьников. Ежегодный марафон проводится в Нижнем Тагиле в пятый раз. Он состоит из 12 этапов, на которых школьники развивают творческие, коммуникативные способности, учатся вести здоровый образ жизни. Марафон имеет и другую цель – гражданско-патриотическое воспитание. В рамках мероприятия школьники танцевали, пели военные песни, учились маршировать и стрелять из лазерного оружия, сообщает «Тагил-ТВ».
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