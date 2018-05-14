«Весенний марафон» прошел в Нижнем Тагиле

В парке имени Горького в Нижнем Тагиле прошел «Весенний марафон». В нем участвовали более 150 школьников. Ежегодный марафон проводится в Нижнем Тагиле в пятый раз. Он состоит из 12 этапов, на которых школьники развивают творческие, коммуникативные способности, учатся вести здоровый образ жизни. Марафон имеет и другую цель – гражданско-патриотическое воспитание. В рамках мероприятия школьники танцевали, пели военные песни, учились маршировать и стрелять из лазерного оружия, сообщает «Тагил-ТВ».
«Весенний марафон» прошел в Нижнем Тагиле14 мая 2018, 20:20Добавить новость
© TagilCity.ru
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Читайте также:
Lentainform
Загрузка...
Показов: 37