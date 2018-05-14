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Новости Нижнего Тагила

Жители России смогут поблагодарить спасателей через специальный интернет-проект

14 мая 2018, 07:05Добавить новость
интернет,МЧС,пожарные,Россия,благодарность,сайт,происшествие
Министерство чрезвычайных ситуаций запустило новый интернет-проект под названием #СпасибоМЧС. На сайте любой гражданин России или другого государства сможет оставить благодарственные слова в адрес сотрудников ведомства.

Интернет-проект был запущен 30 апреля, в День пожарной охраны России. Теперь, чтобы поблагодарить спасателей, можно будет просто зайти на специальный сайт, указать некоторые данные и оставить комментарий. Также к нему можно добавить фотографии и видео с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО, на данный момент на сайт уже поступило свыше 6 000 благодарностей. В скором времени разработчики планируют запустить интерактивную карту, на которой отобразят рейтинг опасных будней пожарных и спасателей с положительными отзывами со всего мира.

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