Екатеринбургская епархия отменила молебен в сквере у Драмтеатра
Сегодня, 14 мая, Екатеринбургская епархия пригласила желающих на молебен о мире и согласии, который должен был состояться в сквере у Театра драмы в 19:00 часов. Однако богослужение отменили из-за запрета областного министерства на проведение несанкционированных мероприятий, сообщает интернет-издание Znak.
В богослужении планировал принять участие старший священник Храма на Крови Максим Миняйло, а благословления на проведение молебна ожидали от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова аргументировала отмену молебна тем, что представители епархии не подали заявку на проведение массового мероприятия в Министерство общественной безопасности.
Ранее региональный министр соцбезопасности Александр Кудрявцев заявил, что участники несанкционированных мероприятий будут привлекаться к ответственности.
Напоминаю, что проведение массовых акций на территории Российской Федерации регламентируется федеральным законодательством, отметил Кудрявцев.
По словам министра, проведенные ранее акции противников и сторонников строительства храма Святой Екатерины не согласовали в соответствии с законом.
Штаб Алексея Навального анонсировал мирное шествие, которое начнется от резиденции губернатора региона, куда сегодня в 16:00 Евгений Куйвашев пригласил противников и сторонников строительства храма.
Напомним, что 13 мая в Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста в защиту сквера у Театра драмы. Участие в ней приняли около двух тысяч человек. Протестующие обрушили забор вокруг места будущего строительства.
В сквере у Драмтеатра собираются построить храм Екатерины. Завершение возведения запланировано к 2023 году.