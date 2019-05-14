Екатеринбургская епархия отменила молебен в сквере у Драмтеатра

В богослужении планировал принять участие старший священник Храма на Крови Максим Миняйло, а благословления на проведение молебна ожидали от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова аргументировала отмену молебна тем, что представители епархии не подали заявку на проведение массового мероприятия в Министерство общественной безопасности.

Ранее региональный министр соцбезопасности Александр Кудрявцев заявил, что участники несанкционированных мероприятий будут привлекаться к ответственности.

Напоминаю, что проведение массовых акций на территории Российской Федерации регламентируется федеральным законодательством, отметил Кудрявцев.

По словам министра, проведенные ранее акции противников и сторонников строительства храма Святой Екатерины не согласовали в соответствии с законом.

Штаб Алексея Навального анонсировал мирное шествие, которое начнется от резиденции губернатора региона, куда сегодня в 16:00 Евгений Куйвашев пригласил противников и сторонников строительства храма.

Напомним, что 13 мая в Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста в защиту сквера у Театра драмы. Участие в ней приняли около двух тысяч человек. Протестующие обрушили забор вокруг места будущего строительства.