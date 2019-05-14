Глава РМК Игорь Алтушкин прокомментировал ситуацию с храмом в Екатеринбурге
14 мая, 20:10ОбществоФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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Владелец РМК Игорь Алтушкин высказал мнение, что строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге является законным проектом. Об этом бизнесмен рассказал Forbes.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
«Русская медная компания» является одним из членов Фонда Святой Екатерины и благотворителей храма. Именно Фонд является куратором строительства. Алтушкин заявил, что все официальные процедуры для строительства храма были соблюдены.
Мы против гражданских конфликтов и против любой эскалации, все должно оставаться в рамках правового поля. Со стороны храма все идет по закону, сказал Алтушкин.
13 мая у места будущей стройки прошел митинг, который перерос в потасовку между противниками строительства храма и охранниками площадки. Представители Фонда заявили, что, несмотря на протест, строительство храма будет идти по графику.
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