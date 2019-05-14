Глава РМК Игорь Алтушкин прокомментировал ситуацию с храмом в Екатеринбурге

«Русская медная компания» является одним из членов Фонда Святой Екатерины и благотворителей храма. Именно Фонд является куратором строительства. Алтушкин заявил, что все официальные процедуры для строительства храма были соблюдены.

Мы против гражданских конфликтов и против любой эскалации, все должно оставаться в рамках правового поля. Со стороны храма все идет по закону, сказал Алтушкин.