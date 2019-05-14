В Нижнем Тагиле сменился глава СК по Дзержинскому району
14 мая, 15:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Бывший глава следственного отдела СУ СК по Дзержинскому району Денис Кельбиханов назначен главой отдела следственного комитета по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Майор юстиции Денис Кельбиханов начал свою карьеру в Новой Ляле, после он работал в Реже и Тавде.
Назначение экс-главы СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила главой райотдела Екатеринбурга в свердловском управлении СК по взаимодействию со СМИ назвали обычной ротацией кадров, сообщает ИА «Все новости».
Место главного следователя Вагонки в Нижнем Тагиле занял майор юстиции из Ивделя Анатолий Черноус.
Ранее стало известно о том, в Свердловском областном суде сменился председатель. Место ушедшего в отставку Александра Дементьева занял Владимир Дмитриев. Дементьев был награжден званием «Почетный гражданин Свердловской области».
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