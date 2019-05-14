В Нижнем Тагиле сменился глава СК по Дзержинскому району

Майор юстиции Денис Кельбиханов начал свою карьеру в Новой Ляле, после он работал в Реже и Тавде.

Назначение экс-главы СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила главой райотдела Екатеринбурга в свердловском управлении СК по взаимодействию со СМИ назвали обычной ротацией кадров, сообщает ИА «Все новости».

Место главного следователя Вагонки в Нижнем Тагиле занял майор юстиции из Ивделя Анатолий Черноус.