Осужденные за убийство инвалида в Березовском подростки обжаловали приговор
Сегодня, 13:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Подростки, осужденные за убийство 20-летнего инвалида в Березовском, направили в суд апелляцию, не согласившись с приговором, сообщает портал Е1, ссылаясь на Березовский городской суд.
Апелляции поступили от двух осужденных несовершеннолетних 30 апреля и 7 мая. В суде не исключают, что жалобы двух других участников убийства могли задержаться при пересылке из Кировграда.
Ранее сообщалось, что один из обвиняемых был осужден на девять лет и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Второй фигурант дела получил девять лет. Третий подросток был осужден на восемь лет и восемь месяцев, и четвертый – на восемь лет и шесть месяцев.
20-летний инвалид из Березовского был убит 10 августа 2018 года. Компания из пяти подростков в возрасте от 13 до 16 лет избивала жертву за гаражами, снимая свои действия на видео.
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