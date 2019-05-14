Осужденные за убийство инвалида в Березовском подростки обжаловали приговор

Апелляции поступили от двух осужденных несовершеннолетних 30 апреля и 7 мая. В суде не исключают, что жалобы двух других участников убийства могли задержаться при пересылке из Кировграда.

Ранее сообщалось, что один из обвиняемых был осужден на девять лет и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Второй фигурант дела получил девять лет. Третий подросток был осужден на восемь лет и восемь месяцев, и четвертый – на восемь лет и шесть месяцев.