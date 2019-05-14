Передача «Голос. Дети» прошла без фальсификаций

Как сообщает газета «Комсомольская правда», в финале шоу «Голос. Дети» победителем стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За ребенка проголосовали более 50% телезрителей. Но многие остались недовольны таким результатом. К примеру, некоторые звезды стали утверждать, что результаты «аномально» завышены. После таких сообщений, руководство Первого канала приняло решение провести полный аудит голосов с целью развенчать все слухи и домыслы.

Петербургская фирма «СМС сервисы» проверила все поступившие звонки и СМС-сообщения. Согласно официальному отчету, во время голосования не были зафиксированы хакерские или DDoS-атаки. Все звонки исходили от разных операторов, а номера были зарегистрированы в технических логах платформы. По завершению проверки было установлено, что фальсификации не было, а, значит, Микелла победила в конкурсе заслуженно.

Однако, многие звезды не сомневались в победе дочери. Так, поддержку оказали Наташа Королева, Гарик Мартиросян и многие другие – они в своих социальных сетях призывали голосовать за Микеллу. Примечательно, но за девочку болел даже сам Стивен Сигал, о чем он рассказал в своем Instagram.

Позднее было установлено, что «аномальный» отрыв не самый крупный в истории шоу. Так, победитель третьего сезона «Голос. Дети» набрал 61,7% голосов, а первого – 58,2% голосов.

Кроме того, в предыдущих сезонах не было такой сильной поддержки со стороны знаменитостей.

Некоторые звезды, среди которых Валерий Меладзе, Юсиф Айвазов, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Светлана Лобода пытались препятствовать участию Микеллы в конкурсе и призывали пересмотреть итоги голосования. Посты с подобными призывами они публиковали в своих соцсетях. В результате общественность разделилась на два лагеря: одни призывают всех быть добрее, другие - и вовсе говорят о продажности Первого канала.