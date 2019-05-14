Почему «Транснефть» может наступить на грабли дважды

Как сообщает издание «Нефть и капитал», на сегодня ПАО «Транснефть» проводит ежедневные мониторинги показателей наличия хлорорганических соединений в сырье. Ранее данный показатель фиксировали раз в 10 дней, так как этот норматив был зарегистрирован в государственном стандарте еще в 2002 году. И именно в тот период времени Минэнерго запретило использовать хлорорганические химреагенты для добычи нефти.

В официальном документе указано, что частота проверок согласуется между поставляющей и принимающей стороной, однако проверки должны проводиться не реже чем раз в 10 дней. По мнению специалистов, посторонние примеси могли попасть в сырье именно в этот временной промежуток.

После инцидента «Транснефть» ежедневно фиксирует показатели плотности, примесей и воды, содержания серы и сероводорода в топливе. Но наличие хлорорганики все также проверяется раз в 10 дней. Об этом могли знать люди, которые подстроили вброс некачественной нефти. К примеру, они могли дождаться завершения проверки и начать сброс крупного объема загрязненного сырья. Тем более, для вброса такого количества топлива в трубопровод необходим не один день.

Этого мнения придерживается и бывший владелец «Петронефти» Роман Трушев, который был объявлен в розыск. Он предположил, что местная компания «Нефтеперевалка», использующая данный узел в лизинг, транспортировала порядка 25-30 тысяч тонн нефти каждый месяц. И этот объем не равен заявленному количеству испорченной нефти.

По мнению Трушева, данный нефтяной узел слишком маленький и не имеет достаточного количества мощностей для перегона такого объема сырья. Он уверяет, что заявленный объем некачественной нефти с примесью хлорорганики данный нефтеузел должен был бы перегонять без перерыва каждый день.

Еще существует версия, что загрязненная нефть попала в трубопровод не благодаря частным компаниям, а именно из-за «Транснефти». Так, узел «Лопатино», который находится в Самарской области, имеет большую пропускную способность и может работать с крупными объемами сырья. Но эта версия противоречит заявлению главы компании Николая Токарева, который ранее в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что виноваты в ситуации частные компании.