Росгосцирк поддержал тагильских коллег после скандала с «фашистом» в клетке

Номер с пленным «фашистом» проводится в Нижнем Тагиле второй год подряд — в 2018 году в колонне цирка провели связанного нациста. Часть зрителей считает такие постановки неуместными, а часть выступают в защиту артистов. В администрации города выступление назвали спорным, однако, по словам руководителя пресс-службы мэрии Аллы Жернаковой, критика во многом вызвана с тем, что работникам цирка не удалось донести до зрителей контекст номера — аллюзию на советскую антифашистскую карикатуру. Сам Руслан Марчевский заявлял, что к тем, кто «сжигал миллионы людей» и «искал новые варианты добычи крови из детей» сочувствие неуместно, поэтому их можно высмеивать.