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Росгосцирк поддержал тагильских коллег после скандала с «фашистом» в клетке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Росгосцирк поддержал тагильских коллег после скандала с «фашистом» в клетке

14 мая, 14:22ОбществоФото: "Четвертый канал"
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