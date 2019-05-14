Росгосцирк поддержал тагильских коллег после скандала с «фашистом» в клетке
В Росгосцирке прокомментировали скандал на параде Победы в Нижнем Тагиле. Напомним, 9 мая работники местного цирка провезли по площади повозку с клеткой, в которой находился связанный артист в нацистской форме, что вызвало критику части зрителей постановки.
Как отметили в пресс-службе Росгосцирка, руководство федерального казенного предприятия не предъявляет претензий к тагильским коллегам.
Конечно, мы его (директора Нижнетагильского цирка Руслана Марчевского. — Прим. ред.) поддерживаем, не выступать же нам против артистов,заявили TagilCity.ru в пресс-службе Росгосцирка.
Номер с пленным «фашистом» проводится в Нижнем Тагиле второй год подряд — в 2018 году в колонне цирка провели связанного нациста. Часть зрителей считает такие постановки неуместными, а часть выступают в защиту артистов. В администрации города выступление назвали спорным, однако, по словам руководителя пресс-службы мэрии Аллы Жернаковой, критика во многом вызвана с тем, что работникам цирка не удалось донести до зрителей контекст номера — аллюзию на советскую антифашистскую карикатуру. Сам Руслан Марчевский заявлял, что к тем, кто «сжигал миллионы людей» и «искал новые варианты добычи крови из детей» сочувствие неуместно, поэтому их можно высмеивать.