Сергей Шнуров высмеял защитников строительства храма в Екатеринбурге

Реакция Сергея Шнурова появилась в его аккаунте в социальной сети Instagram. Первыми критике подверглись защитники строительства храма.

В Екатеринбурге разыгралась драма в разных лицах. С любителями погулять, а не молиться. Кто на спортивном, те за богомолье. Кто против храма? Могут [нецензурное слово, синоним слова «избить»], написал Шнуров в своём посте.

Говоря о тех, кто «на спортивном» музыкант высказался об участии в акции протеста 13 мая людей спортивного телосложения, которые охраняли палатку с камнями для фундамента и забор, установленный по периметру сквера у Театра драмы. Также лидер «Ленинграда» отметил поведение полиции Екатеринбурга.

Полиция все мялась. Дело что ли, лезть в драку, что, всех больше надо?добавил музыкант.

Пикеты против строительства храма Святой Екатерины продолжаются второй день и начались 13 мая. На данный момент к месту акции стягиваются сотрудники ОМОНа и Росгвардии, участники сообщают о десятках задержанных. Забор, ограждавший сквер, уже несколько раз сносили и устанавливали заново.