Старший инспектор ГИМС МЧС в Нижнем Тагиле вернул себе должность через суд

Как рассказал редакции TagilCity.ru сам Сергей Богдашин, приказ об его увольнении был издан 10 апреля 2019 года с формулировкой «за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Этому приказу предшествовали несколько дисциплинарных взысканий, которые Богдашин в последствии обжаловал в Дзержинском районном суде.

Мне объявляли выговор за то, что на озере Таватуй я был не в летней форменной куртке, хотя погода стояла дождливая и холодная, и я оделся теплее. За использование служебного транспорта для поездки в командировку в город Кушва. За неверно вынесенное постановление, хотя ранее документ проверяла транспортная прокуратура и нарушений не выявила. Все эти приказы я смог обжаловать в суде и они были отменены,сообщил TagilCit.ru Сергей Богдашин.

Такое давление старший инспектор объясняет тем, что у него сложились напряженные отношения с начальником свердловского Центра ГИМС МЧС России Алексеем Климовым, который находится на должности с 2017 года.

На должности старшего госинспектора по маломерным судам я работаю уже 10 лет. До этого 25 лет я работал в органах МВД, ушёл на пенсию в звании полковника милиции. За это время не было ни одного взыскания, только благодарности. А теперь приказы о дисциплинарных нарушениях приходят только на меня, хотя всего в области 27 инспекторов. Ещё и уволить пытались,рассказал Сергей Богдашин.

30 апреля Дзержинский районный суд вынес решение об отмене приказа об увольнении Богдашина и с 11 апреля восстановил его на должности старшего госинспектора по Нижнему Тагилу.