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Старший инспектор ГИМС МЧС в Нижнем Тагиле вернул себе должность через суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Izobrazhenie 29 064

Старший инспектор ГИМС МЧС в Нижнем Тагиле вернул себе должность через суд

14 мая, 17:21ОбществоАнна ГригорьеваФото: МБУ «Центр защиты населения»
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