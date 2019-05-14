Свердловчанин проведет четыре месяца в колонии за долг по алиментам

Житель Нижней Туры задолжал алименты своему несовершеннолетнему ребенка, сумма долга составила порядка 500 тысяч рублей. Должнику было назначено административное наказание в виде 40 часов обязательных работ. Однако после этого мужчина не предпринял попыток погашения задолженности.

В отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (ст. 157 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.