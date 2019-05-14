Свердловский Госжилстройнадзор будет курировать долевое строительство

По словам директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексея Россолова, ведомству доступны сведения о готовности домов к сдаче и о количестве контрактов. Эти данные о возводимых за счет средств участников долевого строительства зданий необходимы, чтобы оперативно установить уровень соответствия объекта строительства заданным критериям.

Напомним, с 1 июля 2019 года в законную силу вступают новые правила долевого строительства. Теперь будут открыты специальные счета для зачисления средств дольщиков. Компании смогут получить эти деньги только после завершения строительства объектов. Новый регламент позволит защитить права и имущество участников долевого строительства.