Свердловский Госжилстройнадзор будет курировать долевое строительство
Госжилстройнадзор Свердловской области определит, какие дома будут достроены по прежним правилам долевого строительства, соответствующее постановление приняло правительство региона.
По словам директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексея Россолова, ведомству доступны сведения о готовности домов к сдаче и о количестве контрактов. Эти данные о возводимых за счет средств участников долевого строительства зданий необходимы, чтобы оперативно установить уровень соответствия объекта строительства заданным критериям.
Напомним, с 1 июля 2019 года в законную силу вступают новые правила долевого строительства. Теперь будут открыты специальные счета для зачисления средств дольщиков. Компании смогут получить эти деньги только после завершения строительства объектов. Новый регламент позволит защитить права и имущество участников долевого строительства.
Для того, чтобы продолжить строительство по-старому, необходимо, чтобы строительная готовность дома составляла не менее 30%, и не менее 10% квартир были проданы.