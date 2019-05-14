В Екатеринбурге начались задержания на акции против строительства храма

На начавшейся 14 мая акции протеста против строительства Храма-у-Драмы на данный момент задержали семь человек. По информации журналистов, они находятся в автозаке, некоторые из них заявили о том, что при задержании сотрудники ОМОНа избили их. Согласно имеющейся информации, у одного из задержанных сломано ребро, его увезли в карете скорой помощи.

Участники акции выкрикивают политические лозунги и пытаются использовать аэрозоли вместе с зажигалками, некоторые в толпе держат в руках куриные яйца. По крайней мере, один такой самодельный файер был зажжён и через некоторое время потушен. Забор, который ограждал сквер, уже не устанавливают, вместо снесённых секции встают в оцепление сотрудники ОМОН и Росгвардии, очевидцы сообщают, что за каждые две-три сломанные секции задерживают одного человека.

Первая акция протеста началась 13 мая и продолжалась более 10 часов. По информации участников акции, со стороны сторонников строительства храма было много людей спортивного телосложения, которые провоцировали активистов.