В Екатеринбурге прокуратура проверяет «Бухту Квинс» барда Новикова
В Екатеринбурге с проверкой в «Бухту Квинс», собственником земли под которой являлся бард Александр Новиков, приехала прокуратура, пишет «УралИнформБюро».
Поводом для проверки, которая прошла 13 мая, стало обращение жителей поселка. Сотрудникам надзорного ведомства показали протекающую кровлю, квартиры без радиаторов из-за прорыва системы отопления, выгребную яму и дефекты конструкций здания. Вместе с сотрудниками прокуратуры объект проинспектировал областной Госжилстройнадзор.
Глава ПЖСК «Бухты Квинс» Зоя Булатова пояснила корреспондентам «УралИнформБюро», что результаты проверки ожидаются 22 марта. В прокуратуре отметили, что законодательно на это отводится не более 30 дней, не исключен повторный выезд на место.
Напомним, что первая очередь «Бухты Квинс» получила разрешение на ввод в эксплуатацию в сентябре 2018 года, в апреле этого года дома отключили от отопления из-за расторжения договора между застройщиком и ресурсоснабжающей организацией. Также жильцы обнаружили нехватку фурнитуры на окнах, мелкие строительные недоделки, в одном из помещений отсутствует водоснабжение.
Кроме того, управляющие организации отказываются принимать в управление «Бухту Квинс», ссылаясь на большое количество недочетов объекта, которые придется переделывать. При этом компания-застройщик, директором которой является сын шансонье Новикова, расторгла договоры с ресурсниками. Жители домов оказались в безвыходном положении.