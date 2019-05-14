В Екатеринбурге прокуратура проверяет «Бухту Квинс» барда Новикова

Поводом для проверки, которая прошла 13 мая, стало обращение жителей поселка. Сотрудникам надзорного ведомства показали протекающую кровлю, квартиры без радиаторов из-за прорыва системы отопления, выгребную яму и дефекты конструкций здания. Вместе с сотрудниками прокуратуры объект проинспектировал областной Госжилстройнадзор.

Глава ПЖСК «Бухты Квинс» Зоя Булатова пояснила корреспондентам «УралИнформБюро», что результаты проверки ожидаются 22 марта. В прокуратуре отметили, что законодательно на это отводится не более 30 дней, не исключен повторный выезд на место.

Напомним, что первая очередь «Бухты Квинс» получила разрешение на ввод в эксплуатацию в сентябре 2018 года, в апреле этого года дома отключили от отопления из-за расторжения договора между застройщиком и ресурсоснабжающей организацией. Также жильцы обнаружили нехватку фурнитуры на окнах, мелкие строительные недоделки, в одном из помещений отсутствует водоснабжение.