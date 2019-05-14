В многоквартирных домах Свердловской области заменят еще 238 лифтов

Согласно постановлению правительства Свердловской области, 200 миллионов рублей будут выделены из областного бюджета, 162 миллиона рублей выделят муниципалитеты и 148 миллионов рублей будут получены из средств собственников. Из этих средств 149 миллионов рублей на новые лифты получит Екатеринбург, 15 миллионов рублей получит Краснотурьинск, Нижний Тагил заменит лифты на 13 миллионов рублей, 11,6 миллиона рублей выделены Заречному, Рефтинский — 5,1 миллиона рублей, Ревда — 4,6 миллиона рублей, Каменск-Уральский получит 660 тысяч рублей.

Работы по установке оборудования стартуют летом и будут завершены до конца 2019 года.

Программа по замене лифтов началась в Свердловской области в 2016 годы и стала одним из крупных проектов по замене лифтового оборудования в России. В период с 2016 по 2018 году в регионе заменили уже более 1,7 тысячи лифтов. В настоящий момент в многоквартирных домах Свердловской области требуют замены еще 2,8 тысячи подъемников.