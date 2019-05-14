В Нижнем Тагиле назвали сроки отключения горячей воды

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Списки с графиком отключения воды в Нижнем Тагиле опубликованы на сайтах МУП «Тагилэнерго» и «Нижнетагильских тепловых сетей».
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с проведением гидравлических испытаний и гидропромывки сетей в Нижнем Тагиле будет прекращена подача горячей воды в жилые дома. Отключение будет производиться с 13 по 28 мая в разных районах города.
Предполагается, что основную часть работы специалисты выполнять в течение суток. Ежегодные гидравлические испытания позволяют выявить проблемные места на теплосетях.
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