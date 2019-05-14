В Нижнем Тагиле олененок забежал в детский сад

Если кто из детей и получил травму, то разве что психологическую. Олененок к нашему приезду уже весь измотался и так громко и жалобно ревел, бока были все истёртые, немного крови даже было заметно,рассказали TagilCity.ru в диспетчерской службе Центра защиты населения.