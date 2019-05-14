В Нижнем Тагиле олененок забежал в детский сад

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Во вторник, 14 мая, около часа дня на территорию детского сада № 197 в посёлке Кирпичном Нижнего Тагила забрался оленёнок, сообщили TagilCity.ru в Центре защиты населения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Животное застряло между прутьями забора и не могло выбраться, пока прохожие не вызвали спасателей.
Если кто из детей и получил травму, то разве что психологическую. Олененок к нашему приезду уже весь измотался и так громко и жалобно ревел, бока были все истёртые, немного крови даже было заметно,рассказали TagilCity.ru в диспетчерской службе Центра защиты населения.
Спасатели раздвинули прутья решётки гидравлическими ножницами, и освобождённое животное убежало.
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Видео: Центр защиты населения Нижнего Тагила
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